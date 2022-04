Anna Czartoryska pokazała się PIERWSZY RAZ od wyjścia ze szpitala. Wyruszyła na spacer z nowo narodzonym synkiem (FOTO)

Z początkiem listopada ubiegłego roku media obiegły wieści o ciąży Anny Czartoryskiej-Niemczyckiej, która wraz z synem jednego z najbogatszych Polaków - Michałem Niemczyckim - już od dobrych paru laty tworzy szczęśliwą rodzinę. Parze przez długi czas udawało się im ukrywać informacje o stanie błogosławionym przed ciekawską publiką. Płeć i imię kolejnego potomka pozostały za to tajemnicą do samej chwili narodzin. W końcu w drugiej połowie kwietnia internauci poznali małego Stefana, który zasilił szeregi pociech Niemczyckich. Do tej pory aktorka i jej ukochany wychowywali Ksawerego, Janinę oraz Michała.