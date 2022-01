Rzadkość u celebrytek: ciężarna Anna Czartoryska przyznaje, że MA NIANIĘ! "Mnie to też czasem przerasta..."

Aga_88 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

No I super!!!! Sama mam czworke dzieci. Mieszkam w RPA. Mam nianie i panie ktora sprzata. Dzieci chodza do roznych szkol (prywatne szkoly). I to nikogo nie dziwi jak sie ma pomoc niani. Mam rowniez pomoc do ogrodu I pomoc Aupair. Nie wstydze sie tego. Inna kultura. Mam czars na dzieci I czas na prace I na relacje z mezem I znajomymi. Ale jednak nadal mam taka blokade aby miec nianie ze mna na wakacje….. dosc czesto to widac ze znajomymi, ale jednak nie moge sie do tego przyzwyczaic. Nikt nie powinnien byc krytykowany jezeli chodzi o wychowanie dzieci.