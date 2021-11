Anna Czartoryska jest w ciąży! Aktorka będzie miała CZWARTE dziecko (FOTO)

Prawda 1 godz. temu zgłoś do moderacji 247 34 Odpowiedz

Dziś w Dzień Dobry TVN reportaż o otwarciu salonu fryzjerskiego jakiejś babki w Warszawie 🤦🏻‍♀️ Oczywiście na otwarciu same celebrytki, mające najwięcej do powiedzenia. Drogi TVNie, czy wy naprawdę myślicie, że ludzi w Polsce interesuje otwarcie salonu fryzjerskiego Asi, solarium Basi, czy manicure Kasi??? Czy to jest temat do telewizji? Pytam poważnie! Czy już nie ma ciekawszych, ważniejszych rzeczy, o których można, a nawet trzeba powiedzieć rano w telewizji śniadaniowej??? Być może dla warszaffki to ogromne wydarzenie, ale skoro jesteście tak niezależni, wolne media i te sprawy, to sięgnijcie dalej niż czubek własnego nosa i pomyślcie, że może ludzi w pozostałych miastach Polski nie interesuje fryzjerka w Warszawie i jej klientki celebrytki? 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ Psioczycie na PIS, a sami co robicie? Telewizja zamknięta wyłącznie na celebrycki świat!!