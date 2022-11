Anna Dąbrowska TEŻ NIE OCHRZCIŁA dzieci! "Jakie one mają wyobrażenie na temat JAKIEJKOLWIEK WIARY w wieku dziewięciu lat?"

Jeszcze kilka lat temu rodzime celebrytki nie były szczególnie skore do oznajmiania w mediach, że nie mają w planach chrzcin dzieci. Dziś coraz więcej sławnych mam mówi wprost, że chcą, by ich dzieci same miały możliwość wyboru, gdy będą w odpowiednim wieku. Wiele z nich nie ukrywa też, że nie jest im po drodze z kościołem katolickim...

Ja swoich dzieci nie ochrzciłam, bo wolałam, żeby same podjęły decyzję, czego chcą - oświadczyła. Jakie one mają wyobrażenie na temat jakiejkolwiek wiary czy czegokolwiek w wieku dziewięciu lat. Wydaje się, że znikomą.

Rozumiem też ludzi wierzących religijnych, że to są rzeczy im potrzebne do życia i do ich tożsamości i już z tym nie walczę. Każdy ma jednak prawo do swoich poglądów i do uważania, że one są słuszne - dodała.