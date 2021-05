Zofia Zborowska NIE OCHRZCI dziecka! "Nie godzę się na to"

Ostatnio Zofia Zborowska po raz kolejny postanowiła odpowiedzieć na najbardziej nurtujące jej fanów pytania. Podczas instagramowego Q&A nie mogło rzecz jasna zabraknąć tematów związanych z ciążą i macierzyństwem. Celebrytka zdradziła, że nie zamierza ochrzcić dziecka, ani posyłać go do komunii. Uważa bowiem, że w przyszłości jej pociecha powinna sama podjąć decyzję w kwestii swojej wiary.

Oczywiście, że na ślub pójdę, bo to, że ja nie wierzę, nie oznacza, że wszyscy inni mają nie wierzyć. Dwójka dorosłych i świadomych swoich czynów ludzi chce się pobrać w instytucji pt. "Kościół" - proszę bardzo. To, na co się nie godzę, to chrzest i komunia. Bo jak dla mnie takie decyzje powinny być podejmowane świadomie i bez stresu. A w obydwu przypadkach mam wrażenie, że dzieci są bardziej zestresowane niż na maturze - stwierdziła Zofia.