Maja Bohosiewicz przypadkiem ZDRADZIŁA PŁEĆ dziecka Zofii Zborowskiej? (FOTO)

Bohosiewicz do Wrony na instagramie - jak ja lubię jak mi statystyki podbijasz komentarzem 😑 widać co się liczy dla tych ludzi - tylko i wyłącznie lajki. Agata Rubik to mało ze skóry nie wyjdzie żeby podlizac się wszystkim celebrytkom. Majka i Olga nie widziały się ze Zborowską chyba z rok, ale teraz wielce ogłaszają na insta wizytę koleżeńską. Po co? Dla lajkow oczywiście. Udawane przyjaźnie, udawane związki byle tylko sprzedać na insta za gratiski.