Zofia Zborowska po raz pierwszy o samopoczuciu w ciąży: "WYDĘTY BEBZON I SAPANIE"

Ale 12 min. temu zgłoś do moderacji 11 3 Odpowiedz

To biedne dziecko ma głupią matkę. Ja byłam w ciąży we wszystkie pory roku i ani razu nie sapal anie nie chodziłam jak kaczka kołysząc się na boki. To wszystko jest chyba jakoś powielane psychicznie. Ja postanowiłam chodzić normalnie i udowodniłam ze idzie . Do samego porodu wstawałam tez z kierki u lekarza sama zaskakuje tym samego lekarza. Wszystko dziś. Jedynie co to współczuję kobietom bycia w ciąży w tych czasach z tą maską na twarzy . C apka z głów dla was kobietki. Trzymajcie się!