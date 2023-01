Anna Dereszowska obdarowuje paparazzi UŚMIECHAMI, pozując pod TVN z serduszkiem WOŚP (ZDJĘCIA)

Jocker 8 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Ja dzisiaj byłam bez naklejki i nic nie wpłaciłam! Męczy mnie ta narodowa zbiórka na wszystko! To jakiś obowiązek??? Presja chore to! Nie stać mnie na datki!!!! A dereszowska to chodzący baner reklamowy na ig! Żenua! Dom na Mazurach za darmo wystawiła!!!