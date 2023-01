Tegoroczne aukcje WOŚP: wianek Moniki Olejnik, występ w teledysku Viki Gabor i trening z Anną Lewandowską (ZDJĘCIA)

Smutne 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ja to wszystko rozumiem, pomaganie przez licytacje itd. Tylko dlaczego my na tych bogaczy Co wystawiaja cos na licytacje mamy za Nich dawać tak duzą kasę. Np. Za camp z Lewa 24,tyś dla Niej te 24 tyś to jak 2,40. A dla mnie kwota nie do przebicia. Oboz powinień być za darmo a ona dać tą kwotę, która wylicytuje ostatnia osoba. Na tym chyba to powinni polecać. Co do reszty też to się dotyczy. Kolacja za 165 tyś.????? Też bym z chęcią poszła, ale to jest nierealne.