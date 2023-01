PUDELEK NA WOŚP: Wylicytuj zaproszenie VIP na urodziny Pudelka!

przejrzećnaoc... 33 min. temu zgłoś do moderacji 12 5 Odpowiedz

Kiedy skończy się tta żebranina - to wsyd dla kraju! i jeszcze najwięcej młodzież wykorzystują ! a ten w czerwonych na emocjach nieźle gra "serduszko, serduszko" paplanina a ja nie wierzę ! jak stac d puszki to może wreszcie normalnie - czyli wyższe podatki na NFZ ITYLE! Do puszek mają to widocznie można! przynajmniej wiadomo gdzie kasa a nie z kasy utrzymywać rodzinki - już widać masę bilbordów i reklam za ile pytam kasa się rozłazi między palcami!