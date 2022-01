WOŚP 2022. Oto NAJDROŻSZE aukcje: rakieta Igi Świątek, hulajnoga Donalda Tuska, kolacja z Martą Linkiewicz

W niedzielę odbył się 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem pieniądze ze zbiórki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia chorób i wad wzroku u dzieci. Akcję Jurka Owsiaka tradycyjnie już wsparło wiele znanych twarzy. W warszawskim studiu WOŚP przy Placu Defilad pojawili się m.in. Ewa Chodakowska, Marcin Gortat czy Julia Kamińska. Wielu celebrytów zorganizowało również własne licytacje.

Część aukcji towarzyszących tegorocznej edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wciąż jest aktywna i niektóre już teraz osiągnęły wręcz astronomiczne kwoty. Aktualnie najdroższą spośród dostępnych licytacji jest propozycja Omeny Mensah i Rafała Brzoski. Para wystawiła na aukcję "luksusowy weekend dla pary we Włoszech lub Francji", obiecując "wyrafinowane doznania smakowe" oraz starannie zaplanowany harmonogram atrakcji. Licytacja wyjazdu potrwa do 1 lutego, póki co jej cena sięgnęła 166 tys. 100 zł. Warto dodać, że jeszcze większą kwotę osiągnęła zakończona już aukcja Igi Świątek. Rakietę tenisistki z turnieju w Rzymie oraz wspólny trening wylicytowano za 189 tys. 100 zł.

Ogromnym zainteresowaniem cieszy się również propozycja Kuby Wojewódzkiego, który wystawił na aukcję dwie skórzane sofy ze swojego programu, które towarzyszą mu od początku emisji show na antenie TVN. Nowy właściciel kanap Kuby obecnie musi za nie zapłacić 100 tys. 199 zł. Na kolejnej pozycji wśród najdroższych aukcji WOŚP uplasował się Marcin Gortat. Koszykarz postanowił wesprzeć akcję, oferując tygodniowy pobyt w swojej letniej rezydencji na Florydzie. Za wizytę w posiadłości Gortata, spotkanie i kolację ze sportowcem oraz wycieczkę na mecz NBA trzeba zapłacić 100 tys. 099 zł.

Zobacz także: 30. Finał WOŚP. Kulisy powstania Orkiestry i cała prawda o Jurku Owsiaku

Na liście najpopularniejszych licytacji znalazła się także ta autorstwa Donalda Tuska. Były premier przekazał na rzecz WOŚP hulajnogę elektryczną, którą osobiście wręczy szczęśliwemu zwycięzcy. Na chwilę obecną aukcja polityka osiągnęła kwotę 99 tysięcy 900 złotych. Podobnym zainteresowaniem cieszy się także siedmiodniowy pobyt w domu Natalii Siwiec w Tulum, którego cena od niedzieli dobiła do 99 tys. 300 zł. Nie sposób również nie wspomnieć o ogromnym sukcesie licytacji Marty Linkiewicz. Wystawiona przez celebrytkę kolacja 15 minut przed zakończeniem aukcji osiągnęła kwotę 87 tys. 300 zł.

Dużą popularnością wśród licytujących cieszą się także m.in. spacer z Marcinem Matczakiem i popołudnie z Radosławem Sikorskim ( 50 100 zł każda), bursztynowy słowik Agnieszki Chylińskiej (40 300 zł) czy wspólny wykon z Dawidem Kwiatkowskim (40 101). Korki Roberta Lewandowskiego do tej pory osiągnęły kwotę 39 tys. 500 zł, druga propozycja piłkarza - elegancki smoking - póki co warta jest 16 tys. 201 zł. WOŚP wsparła również Anna Lewandowska. Trenerka zaoferowała zaproszenie na swój obóz Camp by Ann, które obecnie osiągnęło kwotę 33 tys. 800 zł. Kolejna naczelna polska fitness guru, Ewa Chodakowska, wystawiła na aukcję udział w Tygodniu Metamorfozy. Obecnie jej propozycja warta jest 30 tys. 100 zł.

Warto również wspomnieć o zbiórce zorganizowanej przez Mamę Ginekolog. W poniedziałek influencerka pochwaliła się, że jej fundacja zebrała dla Orkiestry ponad 3,5 mln zł. Pokaźną sumą WOŚP wesprą także Anna Skura i Dawid Piątkowski. Jak ogłosiła w poniedziałek celebrytka, dzień przed zakończeniem zbiórki oferowane przez parę warsztaty zebrały 322 tys. zł.

W nocy po finale WOŚP Jurek Owsiak opublikował w sieci wpis, w którym wstępnie podsumował tegoroczną akcję. Jak zdradził, obecnie szacuje się, że Orkiestrze udało się zebrać ponad 136 milionów złotych.

Tyle zrobiliśmy razem (...). Po raz kolejny to nasze dobro, dobry nastrój i dobre wiadomości, które rozsyłaliśmy wokół, pokazały, jakie jest sedno prawdy. Tacy jesteśmy. Myślicie, że się nie wkurzam na polską rzeczywistość? Wkurzam się, i to bardzo, ale ciągle mam ogromne pokłady wiary, że potrafimy być tacy, jak dzisiaj - nie tylko w Polsce - ale i każdym zakątku świata. Z rozpędu mówię: dzisiaj, ale to już wczoraj. A wiecie, co się wydarzyło? Kawał solidnego monolitu, który możemy nazwać 5 literami - dobro. Kwota deklarowana 30. Finału WOŚP to 136 282 325 złotych - czytamy.

Zobaczcie cały wpis Owsiaka oraz najpopularniejsze aukcje na WOŚP.

Co mają wspólnego "Emily in Paris" i "Gierek"?

Zobacz także: Co mają wspólnego „Emily in Paris” i „Gierek” oraz fenomen „światowości” Alicji Bachledy-Curuś