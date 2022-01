Natalia Siwiec przekazała na WOŚP pobyt w swoim domu w Tulum! "Ta licytacja jest pod hasłem: OTWÓRZ OCZY"

Za nami 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W akcję Jurka Owsiaka po raz kolejny włączyło się wiele znanych twarzy. I tak w tym roku zbiórkę na szczytny cel można było wesprzeć, licytując m.in. korki Roberta Lewandowskiego, hulajnogę Donalda Tuska, spacer z Marcinem Matczakiem czy sukienkę Magdy Gessler. Zgromadzone fundusze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci.

Dzień dobry, moje promyki świetliste. Ze względu na to, że dzisiaj jet 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ja chciałam wystawić na aukcję, troszeczkę późno, ale na szczęście nie jest jeszcze za późno. Chciałabym wystawić na aukcję bardzo wyjątkową rzecz, uważam, pobyt siedmiodniowy w naszym domu w Tulum, oprowadzenie po Tulum przez te siedem dni i pokazanie Tulum od naszej strony, tak jak my to widzimy - ogłosiła celebrytka.