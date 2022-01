30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy! Zobaczcie, co gwiazdy oddały na charytatywne licytacje (ZDJĘCIA)

Do akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dołączył również Pudelek, by wspólnie pomagać innym. W tym roku pieniądze ze zbiórki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. Finał akcji odbędzie się 30 stycznia. Na naszej pudelkowej aukcji możecie już licytować przeprowadzenie wywiadu z Małgorzatą Rozenek i Radosławem Majdanem lub przeprosiny, które ukażą się na stronie głównej Pudelek.pl.

Do szlachetnej inicjatywy, jak co roku, dołączyły nasze rodzime gwiazdy. Kasia Tusk oferuje wspólny spacer, ojciec Maty wycieczkę ulicami Warszawy, Robert Lewandowski wystawia część swojej garderoby, a Agnieszka Chylińska oddaje na aukcję sopocką nagrodę. Zobaczcie, co dokładnie celebryci oddali na charytatywne licytacje WOŚP! Która z ofert najbardziej przypadła wam do gustu?