PUDELEK NA WOŚP: Wylicytuj wywiad z Małgorzatą Rozenek i Radosławem Majdanem!

W tym roku postanowiliśmy zaoferować naszym czytelnikom "pracę" w show biznesie i stanięcie oko w oko z największymi gwiazdami! Jeżeli zastanawialiście się kiedyś, jak to jest być reporterem Pudelka i przeprowadzać wywiady z najpopularniejszymi celebrytami w kraju, to teraz macie niepowtarzalną okazję, by poczuć się jak dziennikarz i zadać WSZYSTKIE nurtujące was pytania.