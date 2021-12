ŚLUB roku na Pudelku! Gabrysia i Konrad po miłosnych zawirowaniach w końcu powiedzieli sobie "tak"! "Od DWÓCH LAT próbowaliśmy wziąć ślub"

Z okazji 29. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Pudelek po raz kolejny postanowił dołączyć do akcji. Tym razem na licytację trafiła ekskluzywna relacja z własnego ślubu, dzięki czemu wyjątkowy dzień mógł stać się wydarzeniem niemalże na miarę "royal wedding".

Myślałam o szczytnym celu. Moja siostra jest dla mnie najważniejsza i jej ślub też. Ona o tym nie wiedziała, chciałam, żeby to była niespodzianka - wyjawiła w rozmowie z Pudelkiem Magdalena.

Odbywająca się w Krakowie uroczystość potoczyła się tak, jak wymarzyli to sobie nowożeńcy, choć przed ceremonią nie obyło się bez przygód. Na ślubie Gabrysi i Konrada mogło bowiem zabraknąć... pana młodego. Pech chciał, że tuż przed nadejściem "najważniejszego dnia w życiu" przebywającemu za granicami Polski Konradowi zmieniono godzinę wylotu, co zresztą niemal przypłacił zawałem serca. Na szczęście dla gruchających gołąbków cała historia zakończyła się fortunnie i ukochany Gabrysi dotarł do Polski na czas.