Anna Dereszowska pokazała się bez makijażu: "To żaden AKT ODWAGI" (FOTO)

Ile jeszcze będzie ten temat wałkowany ? Jak nie bez makijażu to z wypiętym brzuchem z nie umytymi włosami z odrostami w bluzce z dziurą i tak non stop. Ktoś kto akceptuje innych nie będzie się czepiać z powodu innego wyglądu logiczne. To, że ludzie tak bardzo wytykają innym wygląd naturalny za brzydki możecie podziękować mediom, lekarzom specjalizacji chirurg plastyczny, którzy wmówili ludziom, że najlepsze i najpiękniejsze są piersi okrągłe z sutkami pod brodą jakby innych kształtów piersi nie było. Celebrytki oczywiście tylko podtrzymują tę chorą nagonkę na inne kobiety, które z natury mają piersi w kształcie gruszki, melona. Jedna celebriszyn nazwała piersi uszami jamnika dlatego sobie zafundowała jabłka. Coraz bardziej doceniam swoje zasinione podkowy pod oczami przebarwienia na twarzy, które zawsze mogę przykryć makijażem bo po to on jest, żeby zrobić sobie twarz idealną i to jest cudowne, że po zmyciu makijażu jestem niedoskonała. Jak robię sobie stylówy to mam dni na stylówę z poprzecieranymi spodniami z dziurą w bluzce, bawią mnie reakcje ludzi bo raz jestem idealnie nieskazitelnie zrobiona a innym razem nie w ich mniemaniu ale ja celowo sobie taką stylówkę zrobiłam i wiecie co żyje mi się zdecydowanie lepiej a ci co tak narzucają dookoła innym jak mają żyć są żałośni i są ludźmi którzy karmią się tym, że innym spieprzą dzień swoim narzucaniem jak kto ma żyć, wyglądać.