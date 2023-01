Anna Dereszowska składa życzenia partnerowi: "Mamy kłótnie z trzaskaniem drzwiami i noce spędzone w OSOBNYCH ŁÓŻKACH"... Romantycznie?

Kasia 12 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Nie wierzę w ani jedno słowo o nim. Znam ten typ. Po prostu za bardzo zapewnia o tym, jaki to on wspaniały. Zaklina rzeczywistość. Jest źle, a ona doszukuje się w jego toksycznych zachowaniach pozytywów. Na przykład jego stosunek do jej córki z poprzedniego związku. Znam przypadki, że niby ujął ją tym, że bardzo troszczył się o tę córkę, owszem, do czasu... aż nie miał z nią własnych dzieci, chłopców. Dokładnie tak jak tu. Potem już jej córka była traktowana jak obca. A ta naiwna i ślepa udaje że tego nie widzi i kosztem córki im bardziej on córką poniewiera, tym ona bardziej go wychwala. I w innych aspektach życia też. On jest po prostu gburem, a nie ma "specyficzne poczucie humoru", i nie dlatego dzwoni do kiego z każdym problemem jako pierwszego, bo ma taką potrzebę, tylko on ją kontroluje i tak dalej i tak dalej...