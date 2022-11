Anna Dereszowska rozprawia nad RANDKOWANIEM w stałym związku: "Im więcej zobowiązań - tym łatwiej pogubić się w codzienności..."

Anna Dereszowska i Daniel Duniak poznali się na zagranicznych wakacjach. W 2015 roku na świat przyszedł ich synek Maksymilian, a rok temu do ich rodziny dołączyła córeczka Aleksandra. Mimo że aktorka rzadko rozprawia o swoim życiu prywatnym, to jakiś czas temu w rozmowie z "Twoim Stylem" opowiedziała nieco o kulisach związku z Danielem. Ania przy okazji rozmowy o budowie domu wspomniała, że jej partner nie zawsze daje jej wsparcie, a czasami nawet skrytykuje...

(...) trzeba pilnować budowy, ja w ciąży, dwoje dzieci i pracy po uszy! A Daniel to racjonalista i czasem słyszę: "Kochana, prosiłem o coś, a ty tego nie zrobiłaś". Hormony mi szaleją, więc łzy natychmiast nabiegają do oczu i ruszam do walki: "Jak jesteś taki mądry, sam zawieź dziecko do lekarza, zrób zakupy!". Mam ogromnie wspierającego i czułego tatę. Czasem brakuje mi jego bezwarunkowej akceptacji i wyrozumiałości u Daniela. Tata powtarza: "Myszeczko, dasz radę, jesteś inteligentna, zaradna, piękna". Jak słyszysz takie rzeczy - opowiadała.