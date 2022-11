Anna Dereszowska TOPLESS pluska się w gorącym źródle na Islandii. "Nie miałam stroju kąpielowego"

Ostatnio Anna Dereszowska zapragnęła najwidoczniej oderwać się od codziennego zgiełku. Kilka dni temu aktorka za pośrednictwem Instagrama poinformowała, że wraz z partnerem wybrała się w podróż kamperem i obecnie przebywa na Islandii. Choć tym razem Dereszowska i jej ukochany zdecydowali się na wypoczynek tylko we dwoje, celebrytka już zapowiedziała, że latem planuję wyruszyć w podobną wyprawę całą rodziną.

Okazuje się, że w podróży naprawdę niewiele do szczęścia potrzeba. Luksusem na tym wyjeździe jest obezwładniająco piękna natura. Poranna kawa przygotowana w domu na kółkach, wypita z widokiem na Islandię - jest idealnie. Zakochaliśmy się tym sposobie podróżowania. Latem odpalamy #camplife w pełnym składzie - napisała w piątek na Instagramie.

Od kilku dni obserwatorzy Dereszowskiej mogą podziwiać na jej profilu coraz to nowe ujęcia z malowniczej Islandii. W niedzielę aktorka podzieliła się ze światem kolejnym postem z podróży. Tym razem celebrytka pochwaliła się kąpielą w gorącym źródle - do którego postanowiła wskoczyć topless , jednocześnie okrywając głowę ciepłą czapką. I tak na profilu 41-latki możemy zobaczyć, jak ta beztrosko relaksuje się w islandzkim źródle, podziwiając roztaczające się dokoła malownicze widoki. Przy okazji Dereszowska podkreśliła, że nawet najpiękniejsze fotografie, które wraz z partnerem wykonała podczas wycieczki, nie są w stanie w pełni oddać uroku Islandii.

Nie, nie miałam stroju kąpielowego i nie, nie miałam również ręcznika (czego po chwili bardzo żałowałam), ale zrobiłabym to jeszcze raz. Było wspaniale, ale czas wracać do domu.Do zobaczenia Islandio, już tęsknimy - zakończyła wpis.

No, no, no - skomentowała Sonia Bohosiewicz.