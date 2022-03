Anna Dereszowska wyjaśnia, dlaczego tak szybko wróciła do pracy po porodzie (WIDEO)

Hmm 1 godz. temu zgłoś do moderacji 9 8 Odpowiedz

gdzie minister bezpieczeństwa się schował?! Czyżby chodziło o to ze Polska nie zrezygnowała z ruskiego węgla a jej najbliższy sojnusznik nie zgadza się nawet żeby przes jego kraj przechodziła broń na Ukrainie i o to ze na Węgrzech propaganda ze Putin chce dobrze bo chce ukraiński rząd a nie faszystowski zachodni haha a może o to ze Ukraińcy oskarżyli już nawet rządowa Polska gazetę sieć ze wymiotowała 12 stronicowy wywiad z ambasadorem Rosji. Dlaczego to robią? Może dlatego ze Jarek spotykał się wcześniej z członkiem kgb i dzieki oligarchom ruskim są u władzy a za nagrania z 2014 odpowiadają rosyjscy oligarchowie od WĘGLA czy to dlatego Polska nie rezygnuje z węgla.