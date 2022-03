Anna Dzieduszycka szykuje się na Oscary! Jej kreacja będzie wyjątkowa...

Oscarowa gala zbliża się wielkimi krokami, a nominowani do najważniejszych filmowych nagród przygotowują się na jedną z najbardziej ekscytujących nocy w życiu. W tym roku na prestiżową statuetkę ma szansę dwóch Polaków: Janusz Kamiński za zdjęcia do West Side Story oraz Tadeusz Łysiak za film krótkometrażowy Sukienka. Główną rolę w dziele Łysiaka gra Anna Dzieduszycka, która jakiś czas temu pojechała do Hollywood, by intensywnie promować film. Aktorka fotografuje się z takimi gwiazdorami jak Bradley Cooper i udziela wielu wywiadów. Na InstaStory pochwaliła się choćby rozmową z BBC.