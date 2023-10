Anna Grodzka przeszła METAMORFOZĘ! Była posłanka zaprezentowała się w nowej odsłonie (FOTO)

Anna Grodzka to pierwsza w historii osoba transpłciowa w polskim Sejmie

Anna Grodzka była pierwszą osobą transpłciowa, która dostała się do Sejmu w Polsce. Było to w 2011 roku i reprezentowała wtedy Ruch Palikota/Twój Ruch. Później po czterech latach nie ubiegała się o reelekcję, co nie oznacza jednak, że porzuciła świat polityki.