Anna Grodzka żali się na NISKĄ EMERYTURĘ: "Muszę spinać budżet z miesiąca na miesiąc"

Emerytury gwiazd i polityków to temat, który często rozpala publikę. Osoby publiczne często narzekają na swoje niskie świadczenia, które wynikają z nieodpowiedniego zarządzania swoimi funduszami i płaceniem zbyt niskich składek. Pojawiają się również i takie persony, jak Lech Wałęsa, który chętnie ubolewa nad swoją emeryturą, mimo że miesięcznie otrzymuje między 11 a 13 tysięcy złotych netto. Nie da się ukryć, że o takiej kwocie większość może jedynie pomarzyć...

Anna Grodzka żali się na niską emeryturę

Okazuje się, że w gronie niezadowolonych emerytów jest również Anna Grodzka. Działaczka pożaliła się, że nie może liczyć na "emeryturę poselską". Mimo że Grodzka w 2011 roku zdobyła mandat poselski, to nie zagrzała w polskiej polityce zbyt długo, a w końcu odeszła z życia publicznego. Jakiś czas temu polityk udzieliła wywiadu, w którym przyznała, że świadczenie, które co miesiąc otrzymuje, nie należy do najwyższych.