Anna i Robert Lewandowscy już odpoczywają na wakacjach. Polecieli z Arkadiuszem Milikiem i Agatycze? (ZDJĘCIA)

Nawet jakby puchar wygrali, cale mistrzostwa, to nie są to i tak adekwatne pieniądze do latania za piłka! Ludzie, przecież to absurd, niech zarabiają sobie, ci lepsi nawet kilkanaście/dziesiat tyś na miesiąc, ale miliony dla kopaczy to jakiś szczyt absurdu społecznego! I nikt mi nie powie, ze "tak działa prawo rynku, piłka nona ma wielu sponsorów", no nie, nie, to dla nas społecznie jest ok zeby na chore dzieci biedni ludzie się składali a kopacze mieli sponsorów milionowych? Niedobrze mi się robi jak tylko widzę newsy o tych pasożytach społecznych.