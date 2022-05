Anna i Robert Lewandowscy napinają SZEŚCIOPAKI na gorących fotkach z Turcji (ZDJĘCIA)

Gość 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Widziałam z nią niedawno wywiad, właściwie kawałek wywiadu. Nigdy wcześniej nie widziałam z nią żadnej rozmowy. No i przyznam że tyle błędów co ta kobieta narobiła w 3 zdaniach to się w głowie nie mieści. Ona ma jakąś szkole czy tylko dyplomy? Uzależniona od metek i tylko tym może się pochwalić bo sześciopak i nogi do nieba to paparazzi sfotografowali