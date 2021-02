Anna i Robert Lewandowscy pozują dla NIEMIECKIEGO MAGAZYNU: "Niesamowita sesja"

On jest mistrzem świata w piłce nożnej. Ona była wielokrotną mistrzynią karate. Wzajemnie się napędzają i mogą na sobie polegać - czytamy w opisie zdjęć, na których zdjęcia Anna i Robert czule patrzą sobie w oczy.

"Dzisiaj wszyscy szukają perfekcji, ale to ona nie istnieje w prawdziwym życiu. Jeśli chcemy osiągnąć nowe cele, musimy docenić także to, co już osiągnęliśmy. Rozwój powinien dawać nam satysfakcję, a nie wywierać na nas presji".