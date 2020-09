Niemiecka "Gala" PRZEKRĘCIŁA NAZWISKO Lewandowskiej! "Anna LEWANDWOSKI" (FOTO)

jaa 11 min. temu zgłoś do moderacji 7 10 Odpowiedz

W języku niemieckim nazwisk się nie odmienia. To nie złośliwość dziennikarza, tylko człowiek zna niuansów polskiego. Nikt nie zna, poza garstką Słowian. A przekręcenie literek jest literówką. Moi sąsiedzi, kiedy zostawiają kartkę, że klucze są u mnie i paczki należy dstarczać do mnie, piszą poprawnie moje nazwisko, natomiast nie są w stanie go wymówić, więc zwracają się do mnie po angielsku po imieniu, zamiast Frau [nazwisko], mówią Frau [moje imię] i dalej to, co mają powiedzieć.