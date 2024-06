Anna i Robert Lewandowscy świętują 11. rocznicę ślubu. Trenerka pokazała rozczulające zdjęcie. Romantycznie? (FOTO)

Kit-hit 8 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

W filmie Moneyball jest taka scena, w której Brad Pitt przechodzi obok szatni swojej drużyny i ma ją już ominąć, kiedy dolatuje do niego muzyka. Wchodzi do niej na całej petardzie, widzi jak zawodnicy tańczą sobie na stole, śpiewają, wygłupiają się, Brad bierze kij, rozwala nim to co stoi najbliżej (już nie pamiętam, co to było), w szatni zapanowuje cisza i wszyscy się na niego gapią, a on: "No i to jest atmosfera po przegranym meczu". Niech więc nasi zawodnicy dalej udają, że nic się nie stało, zdarzą się następne mistrzostwa, spokojnie... Tylko, że wracają czasy, kiedy nie jeździliśmy na mundial, nie da się tak jechać na fuksie i picu w nieskończoność, w 2026 roku w USA, Kanadzie i Meksyku nas po prostu nie ma, tak jak nie było nas w RPA, Brazylii...