Anna i Robert Lewandowscy zabrali Klarę na jej PIERWSZY SPEKTAKL W OPERZE (ZDJĘCIA)

Relacje z wielkich przygotowań świątecznych już od kilku tygodni królują na instagramach celebrytów, którzy z dumą prezentują udekorowane wnętrza i choinki. Bożonarodzeniowy klimat do Ani Lewandowskiej zawitał już na samym początku grudnia, kiedy to wszechstronna bizneswoman pochwaliła się dostojną choinką oraz zapowiedziała rodzinne pieczenie pierników.

Okazją do rodzinnego ujęcia było wyjście do Opery Narodowej, gdzie Lewandowscy obejrzeli słynny spektakl baletowy "Dziadek do Orzechów i Król Myszy". Dla Ani i Roberta była to jedynie kolejna wizyta w Teatrze Wielkim, jednak dla 4-letniej Klary, stawiającej swój pierwszy krok w operze, był to kamień milowy.