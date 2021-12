Świąteczna Anna Lewandowska pokazała TWARZE CÓREK! Fani: "Klarcia to cały Robert" (FOTO)

Bruno 10 min. temu zgłoś do moderacji 13 2 Odpowiedz

Nie ma co pokazywać-- pyzate dziewczynki !! Piekne dzieci pokazali ( tylko jeden raz ) Kurnikowa z Jglesiasem-- cudowne dzieciaki-- jest na co popatrzeć !!!Są znani, piękni, mądrzy, szczęśliwi i bardzo bogaci !!! Ale bardzo strzegą swojej prywatności !! Nie to co u nas pseudo--celebryctwo wszystko, z życia wylewa do mediów !!! I co gorsze, nikogo, to nie obchodzi-- a oni codziennie jedno i to samo !!!!Żenada !!!