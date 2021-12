Anna Lewandowska ma tak samo jak my. Najczęściej WKURZAJĄ ją dzieci i mąż

WOMAN przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

nie rozumiem po co na siłę próbuje coś udowadniać ludziom? straszne kompleksy. Chce pokazać, ze jest idealna, sama pod sobą wykopała spory dołek i sama w niego wpadła, kreując nierealną idealną kobietę, którą nigdy nie była, nie jest i nie będzie. Po co w ogóle pisze o takich prywatnych rodzinnych sprawach? Ego już tak urosło, ze ona myśli, ze będzie nas naprawdę interesować to, jak sie kłóci z mężem czy jak wkłada naczynia do zmywarki czy jak piecze pierniczki.