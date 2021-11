"Leniwy dzień" Anny Lewandowskiej: leży na dywanie w SKARPETKACH ZA 500 ZŁOTYCH

Olaboga 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

No i fajnie! Niech lezy nawet w skarpetkach za tysiaka 😁. Wcale sie jej nie dziwie, dla niej 500 zl to jak dla nas 5. No i super, dorobila sie dziewczyna, maz hiperbogaty to niech ma. Ciekawa jestem, co by sie stalo jakby wiekezosc z Was dostala ulamek tej fortuny co oni maja.