Anna Lewandowska narzeka na "trudy" macierzyństwa: "Kiedy ponad godzinę usypiasz dzieci w sobotni wieczór..."

Shsh 8 min. temu zgłoś do moderacji 1 3 Odpowiedz

Przestańcie spinać zad. Kto wam każe ja ogladac? Czy wy jestescie chorzy czy lubicie sie sami nad sobą znęcać ze tobigladacie? Spędzacie czas patrząc na zycie ludzi którzy maja inne środki finansowe - bawi was to super. Ale po uja bierzecie to do siebie ? Zeby czuc sie gorzej i nie dość ze stracisz pół dnia to jeszcze czujesz sie jak przegryw? Idz kutfa do dpsu na wolontariat. Pomagając ludziom mózg czuje sie lepiej Grażynko a potem twoje mieszkanie wydaje ci sie loftem.nie kumasz ze gdy przestaniesz ogladac telewizje reklamy gazety to akurat będziesz zadowolona ze swojego zycia? Skąd są zamieszki od lat 90tych we Francji z imigrantami? Bo dzieciaki oglądały tv i zycie do którego w życiu nie bedą miały dostępu i zamiast sie uczyc aczely kraść- tak są takie badania. To samo jest w gettach w USA. Zajmij sie sobą zamiast czuc sie biednym i poniżonym bo taki myślenie obniża iloraz inteligencji (zmartwienia finansowe obniżają IQ tez udowodnione badaniami).