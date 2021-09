Anna Lewandowska i Robert Lewandowski CAŁUJĄ SIĘ NAMIĘTNIE na randce w Wenecji! (ZDJĘCIA)

Sława sprawia, że Lewandowscy są rozpoznawalni niemal wszędzie, dokąd się udają. Ostatnio para udała się na romantyczny wypad do Wenecji, lecz nawet tam Robert był zaczepiany przez fanów i proszony o autografy. Bynajmniej nie zepsuło mu to humoru. Piłkarz był uśmiechnięty od ucha do ucha i, jak wnioskujemy po zdjęciach paparazzi, udzieliła mu się romantyczna aura miasta. Zobaczcie sami, jak namiętnie całował Anię...