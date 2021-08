Anna i Robert Lewandowscy sprawili córkom MINIDOMEK! Z "pięterkiem u góry" (ZDJĘCIA)

Anna i Robert Lewandowscy mają wszystkie środki do tego, by rozpieszczać swoje dzieci, ale twierdzą, że starają się tego nie robić. Babcie Laury i Klary dostały nawet zakaz przynoszenia dziewczynkom prezentów na urodziny, z czego wcale nie były zadowolone... Nie oznacza to bynajmniej, że Lewandowscy nie sprawiają swoim pociechom niespodzianek. Ania pochwaliła się, że ostatnio na dziewczynki czekał wyjątkowy podarunek. Po powrocie z Majorki Klara i Laura zastały w ogrodzie... własny domek.