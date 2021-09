Anna i Robert Lewandowscy stołują się w weneckiej knajpie (ZDJĘCIA)

Kinga152 58 min. temu zgłoś do moderacji 200 3 Odpowiedz

Jedyne co można pozazdrościć ludziom bogatym to to, że mogą iść do każdej restauracji, zamówić co chcą w ilości jakiej chcą nie bacząc na koszta. Życia na świeczniku, sławy, itp. to nie ma co zazdrościć bo niby czego.