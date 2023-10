Anna i Robert Lewandowscy zagłosowali w Barcelonie. Uwagę zwrócił wymowny ruch karateczki na Instagramie (ZDJĘCIA)

W niedzielę 15 października Polacy ruszyli do urn, by wybrać 460 posłów i 100 senatorów. Medialne zaangażowanie społeczno-polityczne znalazło przełożenie w rzeczywistości i gwiazdy, które przez ostatnie tygodnie ochoczo zagrzewały rodaków do udziału w wyborach również stawiły się w lokalach wyborczych. Swój obywatelski obowiązek spełniła także jedna z najsłynniejszych show-biznesowych par, czyli Anna i Robert Lewandowscy.

Anna Lewandowska głosuje w Barcelonie. Wymowne, co zrobiła na Instagramie

Chociaż Lewandowscy stronią od zabierania głosu w tematach politycznych, to niewątpliwie sprawy społeczne są dla nich ważne. Ania i Robert wraz z córkami w zeszłym roku przenieśli się do słonecznej Hiszpanii, jednak tysiące kilometrów od ojczyzny nie przeszkodziło w udziale w wyborach parlamentarnych. Lewandowscy oddali swój głos w obwodowej komisji wyborczej w Barcelonie. Chociaż media donoszą, że w zagranicznych lokalach wyborczych od samego rana tworzą się kolejki, to naszej Power Couple udało się już wrzucić kartę do urny, a nawet pstryknąć fotę, która pojawiła się na Instastories u Roberta i w poście Ani.