Wybory parlamentarne 2023. Tłum gwiazd POSZEDŁ DO URN: Kinga Rusin, Anna Lewandowska, Agata i Piotr Rubikowie... (ZDJĘCIA)

Mieszkam poza Polska, do Polski nie wracam. Nie bede przynudzac o powodach. Rozumiem ludzi ktorzy, planuja powrot do Polski. Cala reszta mogla by mnie oswiecic po co glosuje??? To jak wybieranie koloru scian do domu w ktorym sie nie mieszka. Polacy ktorzy w Polsce nie mieszkaja od 40-50 lat decyduja o tym kto rzadzi, czesto na podstawie informacji o zyciu czerpanej z seriali polskich sprzed 20 lat ogladanych w telewizji polonijnej i radia maryja …. Werka Rosati po co glosuje skoro juz Atapaskowie podobno maja ja i jej corke uznac za Royal Family?? Nie mozna zjesc ciastka i miec ciastka. Jak mieszkasz poza granicami Polski, nie decyduj o tym jak maja zyc ludzie w kraju w ktorym nie zamierzasz nigdy mieszkac.