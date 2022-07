Anna i Robert Lewandowscy zwiedzają sycylijskie zabytki w SZLAFROKACH od Dolce & Gabbana (ZDJĘCIA)

Jak na gwiazdy światowego formatu przystało Robert i Anna Lewandowscy od dawna już wzbudzają zainteresowanie polskich, ale i międzynarodowych marek. O ich celebryckim statusie świadczy choćby fakt, że para od dobrych kilku sezonów może się pochwalić współpracą z Dolce & Gabbana . To właśnie duet kontrowersyjnych projektantów najczęściej ubiera nasze narodowe dumy na wielkie wyjścia, takie jak na przykład Festiwal Filmowy w Cannes sprzed paru tygodni.

Teraz Lewandowscy zostali zaproszeni przez D&G na Sycylię. W ramach współpracy Anna zaprezentowała na instagramowym profilu inspirowany włoską glazurą kostium, do którego dołączono wzorzystą chustę i białą torebkę na pasku. Stylistyka prosto rodem z Półwyspu Apenińskiego.

Równie ciekawie prezentował się Robert . Jego niestety marka wyposażyła najwyraźniej tylko w szlafrok. Mimo wszystko piłkarz się nie zraził, tylko pozował cierpliwie do zdjęć z żoną na tle zapierających dech w piersiach widoków.

Teraz Wasza kolej, żeby zadecydować. Who wore it better? Anka czy Robert?