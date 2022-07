Anna Lewandowska żali się na trudny los bizneswoman: "CZASEM CZUJĘ SIĘ SAMOTNA"

Teraz zaś na wywiad skusiła się mama Klary i Laury. Zabiegana Lewandowska zgodziła się na rozmowę z Jarosławem Sroką (koordynatorem programu InCredibles Sebastiana Kulczyka) w audycji "Liderzy na Firmamencie", w serwisie podcastowym Radia 357. Pogawędka skupiała się jednak głównie na biznesowej sferze życia 33-latki. Ania, która jest między innymi twarzą takich przedsięwzięć jak Healthy Plan by Ann, Foods by Ann, aplikacji Diet & Training by Ann, czy kosmetyków Phlov, zapewniła, że wszystkim zarządza osobiście. Trenerka przekonywała także, że bierze czynny udział w rekrutacji pracowników, zdradzając, na co w takim procesie zwraca uwagę.