Robert Lewandowski zapytany o... URODĘ NIEMEK. Wybrnął po mistrzowsku

Ładnych Polek to tyle wyciągnięto z Polski przez dziesięciolecia, czy same wyjechały ... 25 lat temu na ulicach Warszawy było znacznie więcej ładnych kobiet i dziewczyn, niż np. w Bremie, Berlinie, Kolonii. Ale to było jeszcze w XX wieku. Ja bylem kilka dni w Kolonii, też początek czerwca, kilka razy z kolegą łaziliśmy po centrum (na kilka dni pojechaliśmy na seminarium informatyczne) i ładne, młode kobiety widzieliśmy - słownie - trzy: Turczynkę, Chinkę i Polkę. Ta trzecia mówiła coś do koleżanki, bo tak to byśmy nie "namierzyli". jak mi Niemiec potem mówił, Kolonia to nie - ale w Duesseldorfie i okolicy ładne Niemki miały być. Nawiasem mówiąc, Robercik tak sobie wybrnął, nie bardzo. Dyplomatyczna moja odpowiedź byłaby: "wiele razy w Niemczech widzę ładne kobiety, ale skąd mogę wiedzieć, czy to Niemki? Może Polki, Szwajcarki, Dunki?".