Anna Jurksztowicz i Krzesimir Dębski znów spotkali się w sądzie. Zaskakująca decyzja sędziego. Piosenkarka KOMENTUJE

Pod koniec 2021 roku wyszło na jaw, że trwające 26 lat małżeństwo Anny Jurksztowicz i Krzesimira Dębskiego przeszło do historii. Od tamtej pory batalia sądowa ciągnie się niemiłosiernie, a mąż i żona przerzucają się oskarżeniami o to, które z nich bardziej przyczyniło się do rozpadu tego, zdawałoby się, wyjątkowo zgranego związku. Po rozprawie, która miała miejsce w listopadzie ubiegłego roku, piosenkarka opuściła salę roztrzęsiona i zapłakana.