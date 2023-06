Anna Jurksztowicz domaga się orzeczenia o winie Krzesimira Dębskiego: "Godność to wszystko, co mi pozostało. RESZTĘ STRACIŁAM"

Rozwód Anny Jurksztowicz i Krzesimira Dębskiego

Ona go nie zdradziła, poświęciła mu 30 lat życia, w pewnym momencie nawet odsunęła swoją karierę na boczny tor. Dębski natomiast ma też dziecko z inną kobietą, a po drodze miał też inne przygody. Wracał jednak wciąż do Anny i mówił, że się poprawi, po czym znów robił to samo. Gdyby przyszedł do sądu i powiedział, że tak właśnie było i to on jest winny, sprawa zakończyłaby się pewnie szybciej. Ale nie, on upiera się, wzywa kolejnych świadków, żeby udowodnić, że nie ma tu jego winy - zdradziła w rozmowie z "Faktem" przyjaciółka Anny po rozprawie jesienią 2022 r.