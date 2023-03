Anna Kalczyńska apeluje po śmierci 15-letniego syna posłanki Platformy Obywatelskiej: "Nie możemy tego dłużej tolerować"

Ilona 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 2 Odpowiedz

Pani Aniu. A co pani na to że pedofil dawał dziecia narkotyki. My okolice Szczecina co innego myślimy wina matki i tyle w temacie. A wy winę na PiS hehe śmiech na sali. Mamusia to wy tak bronicie prawa kobiet po to właśnie żeby taki łajdak krzywdził dzieci i kobiety o to bronicie