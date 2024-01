Anna Kalczyńska cierpko ocenia zmiany w "Pytaniu na śniadanie". "Świat mediów przewraca się do góry nogami!"

Szary dzień, znajomi z dziećmi na feriach albo na nartach, daleko... Tymczasem w Warszawie świat mediów przewraca się do góry nogami! Internet staje się TV, a programy śniadaniowe przeżywają rewolucję... Dzieje się! To naturalne, że odejścia i angaże prezenterów budzą emocje. W końcu to nie praca, jak każda inna. Widzowie związują się ze swoimi ulubionymi postaciami w TV - napisała na Instagramie.

Anna Kalczyńska komentuje zmiany w programach śniadaniowych: "Ja się wcale nie dziwię emocjom, które towarzyszą tej ogromnej burzy"

Show biznes jest okrutny. Kiedyś Edward Miszczak powiedział, że program taki jak "Dzień Dobry TVN" może poprowadzić każdy. No poprowadzić może, ale czy się do tego nadaje? Czy się sprawdzi? Czy przekona widzów? To już jest inny temat. Ja się wcale nie dziwię emocjom, które towarzyszą tej ogromnej burzy, która się przetacza przez polski rynek medialny, bo faktem jest, że przy prowadzeniu takiego programu jak "Pytanie na Śniadanie" czy "Dzień Dobry TVN" liczą się nie tylko kompetencje, wiedza, profesjonalizm, rzetelność, miła aparycja itd. Ale też szczególny rodzaj empatii, intuicji, wrażliwości i relacji, jaką ten prowadzący zbuduje sobie z widzami. A to już nie jest bułka z masłem i tego nie da się zbudować ani z dnia na dzień, ani z miesiąc na miesiąc. Trzeba cały czas analizować wyniki, poprawiać swoje błędy i się oceniać - powiedziała dziennikarka.