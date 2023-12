Anna Kalczyńska ubolewa nad zmianami w "Dzień Dobry TVN": "To już nie mój świat i NIE MOJA BAJKA"

Co o nowych twarzach sądzą byli gospodarze śniadaniówki? Trudno tu mówić o większych zachwytach. Będąc gościem podcastu "WojewódzkiKędzierski", Filip Chajzer odniósł się do pytania showmana o to, jak podobają mu się nowe prowadzące porannego programu. Gwiazdor gorzko przyznał, że obecna forma śniadaniówki nie jest już na tak wysokim poziomie, jak było to przed laty.