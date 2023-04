Anna Kalczyńska i Andrzej Sołtysik ZADRWILI z Małgorzaty Rozenek w "DD TVN". Wspomnieli o niej, dyskutując o... Beckhamach

Kalczyńska i Sołtysik żartują z Rozenek w "DD TVN". Przypomnieli jej cytat podczas dyskusji o Beckhamach

Od nich też się bierze przecież ten słynny cytat, prawda? "Me Victoria, he David Beckham..." - zażartowała Kalczyńska, wywołując tym samym salwę śmiechu wśród pozostałych prezenterów.

Me Victoria Beckham, he David Beckham, I am life Victoria. Wiadomo kto, wiadomo gdzie, wiadomo kiedy - dodał Sołtysik.

He is David Beckham and me is Victoria Beckham - powiedziała.