Niezręczny moment w "DDTVN". Skórzyński zakpił z WIEKU Rozenek. Usłyszał ciętą ripostę. "Ale ty jesteś ZŁOŚLIWA"

Oto cytaty z DDTVN, w wykonaniu MRM: „Wziąść” (zamiast wziąć), „jeden z dzieci”, „na dworzu”, „EN DOBRY” (zamiast „dzień dobry”), „przepona miednicy”… Powiedziała że Bartek od pogody jest w "PIĘKNEJ OKOLICZNOŚCIACH PRZYGODY". Serio - to straszne, co ona wygaduje. Na koniec rozmowy o kwiatach oznajmiła "świetnie porozmawialiśmy"… Kiedy indziej: „Raz poszłam do sklepu niezrobiona”, „pokażE wam kosmetyki, które OBIECAAM wam pokazać i PRZEWIDZIAAM, że...", „CHOĆ POCIEKUJEMY” zamiast „chodź podziękujemy”, S POSNANIA zamiast „z Poznania”... i PUCI, a miało być „płci”. Masakra! MRM pyta gościa: „ale czy ten szerszeń jest bardzo jadowity jako owad?”… „Ja się śmiałam”, „sztos”, „mega”, „must have”, regularnie „ever” etc. - to przykład czystego zidiocenia. Ona mówi tak: "Raadziooo, dzień dooobryyy, zapraszaaamyyy, zaraz po przerwieee" – cały czas przeciąga końcówki słów. W jednym z programów, które prowadziła, popisała się Majdankowa WIEDZĄ. Zapytała się „czy nie dobrze byłoby wydać książkę dla niesłyszących alfabetem Braille'a?” 😂😂😂….. dla NIESŁYSZĄCYCH! Rozumiecie to? Taka KOMPROMITACJA! „Jakiego rzędu wielkość?” – pytała o kwotę wyłudzoną przez pewnego oszusta ... “Zajmnie mi”, „wymyśleliśmy", “bardzo wiele”, „nastąpiło zdrożenie”, myli słowo „relikwia” z „replika”… PEEEM CI ...zamiast „powiem ci”, chciałam ci PEEDZIEĆ zamiast „powiedzieć”, PAPECZKI zamiast ciastek „babeczki”, . Nie da się słuchać tego skrzeku, kaleczącego polski język!... "Jak długo ci zajęło powrót do pracy?", „jaką muzykę się słucha”, "trening bardzo dobrze sprzyja na samopoczucie", „dzień dobry panie ambasador”, „trzeci maj” zamiast „trzeciego maja”… Powiedziała w programie, że „jazda na rowerze w stylu retro to jest wyścig”. Goście poprawili MRM, mówili jej, że nie wyścig, a ona i tak zadaje pytanie JAK WIELE JEST WAS W TYM WYŚCIGU?... Nie była w stanie wypowiedzieć nazwy miejscowości, gdzie odbywały się skoki narciarskie - Garmisch-Partenkirchen… sytuację uratował Skórzyński. Za to z Muńka Staszczyka zrobiła Muńka STAŃCZYKA. Ciekawe, co by powiedziała, gdyby ktoś w podobnym programie przedstawił ją jako Małgorzatę Rondelek-Fajdan, zamiast Rozenek-Majdan? Według niej prezentowana w studiu DDTVN ballada Bryana Adamsa to „All for one” (błąd!), które wypowiedziała wyraźnie „ol for łOn”! Majdanowa nie zna nawet podstaw języka angielskiego, a cały czas uparcie wciska się z tekstami w tym języku. Wynalazła „szósty zmysł” u człowieka i według niej to „zmysł ZAPACHU”! Tak powiedziała! Słynna lingwistka Małgorzata R-M dodała do bogactwa języka polskiego słowo „progresuje”… To wszystko jest po prostu okropne, makabra. Wydawcy programu, czy wy tego NIE SŁYSZYCIE?