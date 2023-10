Anna Kalczyńska i jej mąż nabawili się bolesnych ran podczas wakacji w Egipcie. Pokazali zdjęcie (FOTO)

Anna Kalczyńska przez niespełna 10 lat była prowadzącą "Dzień Dobry TVN" . W czerwcu niespodziewanie doszło do zwolnienia aż 5 dotychczasowych prowadzących, w tym Kalczyńskiej. Dziennikarka wyznała wtedy, że planuje udać się na wakacje , które miały być nieco "spokojniejsze" niż zwykle.

Cieszę się, że przede mną wakacje, więc będę miała czas by się dobrze nad tym wszystkim zastanowić i przy okazji odpocząć. Wakacje będą spokojniejsze, niż zakładałam, ale tak widocznie miało być. Na pewno przyjdzie czas na komentarze i refleksje. Jestem tego pewna, natomiast teraz emocje są zbyt duże, a one nie są dobrym doradcą. Myślę, że wszyscy mamy ich w sobie teraz sporo, nikt nie ukrywa, że jest bardzo zaskoczony, ale cóż, takie prawo redakcji. To są ich decyzje - skomentowała wówczas Anna w rozmowie z dziennikarzem "Faktu".