Anna Kalczyńska wspomina początki związku z mężem, a internauci grzmią: "Prywatność odeszła w ZAPOMNIENIE". Odpowiedziała

Anna Kalczyńska publicznie gratuluje mężowi. Przypomniała, jak się poznali

Kochanie, poznaliśmy się w firmie, dla której oboje pracowaliśmy, a dziś nasze drogi z tą firmą nie mają już nic wspólnego . Cieszę się, że możesz realizować się jako wizjoner i lider w nowym miejscu, które budujesz. To nie jest łatwy biznes, a Ty wyprowadzasz go na nowe wody szybko zmieniającego się krajobrazu mediów. Powodzenia dalej! Wiem, że masz w planach jeszcze zaskakujące niespodzianki... - napisała tajemniczo.

Internauci o poście Kalczyńskiej: "Prywatność odeszła w zapomnienie". Odpowiedziała

"Nie rozumiem idei tego posta? Nie można było tego powiedzieć mężowi osobiście?", "A dlaczego publicznie, wszem wobec? Nie wystarczy krąg rodziny i znajomych? Co mnie (większość nas) to obchodzi? Prywatność odeszła w zapomnienie...", "Można mu to powiedzieć osobiście", "Wirtualna nowomoda. Składanie bliskim osobom życzeń w mediach społecznościowych. Chyba tylko po to, żeby inni to również zrobili i tym samym zwiększyli zasięgi. No i pochwalić się rzecz jasna. Insta wszak jest od tego. Brrrr. Panu Maciejowskiemu nie umniejszam. Życzę kolejnych sukcesów" - czytamy.